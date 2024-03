Escapade au pas de l’âne ouverte aux personnes à mobilité réduite Devant la gare SNCF « Les Clairières de Verneuil » Verneuil-sur-Seine, samedi 21 septembre 2024.

Animation accessible aux personnes en fauteuil et à mobilité réduite.

Grâce aux Vexines, partez à la découverte de la Forêt régionale de Verneuil avec votre guide et son âne ! Ces véhicules, mis à disposition par l’association Escapade Liberté Mobilité, vous permettront de profiter pleinement de cette sortie. Les enfants ne monteront pas sur l’âne mais pourront reposer leurs petites jambes en profitant eux aussi des Vexines, qui peuvent chacune accueillir un fauteuil roulant et une personne assise en plus d’un ou 2 enfants fatigués!

Devant la gare SNCF « Les Clairières de Verneuil » Place de la Résistance 78480 Verneuil sur seine Verneuil-sur-Seine 78480 Yvelines Île-de-France

