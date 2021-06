Alençon Communauté urbaine d'Alençon Alençon, Orne Escapade au Mont-Saint-Michel Communauté urbaine d’Alençon Alençon Catégories d’évènement: Alençon

Orne

Escapade au Mont-Saint-Michel Communauté urbaine d’Alençon, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Alençon. Escapade au Mont-Saint-Michel

Communauté urbaine d’Alençon, le dimanche 4 juillet à 07:45

Au moment des marées, la mer se retire au fond de la baie, mettant à nu des milliers d’hectares d’herbus, de tangue, de sable et de rivière. Les nouveaux aménagements permettent aux visiteurs de profiter pleinement de ce site unique. À l’arrivée au parking, un système de navettes gratuites « Le Passeur » vous conduit au terminus Mont, situé à 350 mètres des remparts du Mont-Saint-Michel. La journée sur le site est libre. Pour les visites particulières des monuments du Mont (abbaye, musées, église…), les entrées sont payantes. Renseignez-vous au préalable. Des cars achemineront les visiteurs depuis Alençon, avec un départ de la place Foch à 7h45 et un retour à 17h00. Les circuits empruntés permettent également un départ depuis d’autres lieux (voir encadré ci-dessous). **La billetterie ouvrira du lundi 28 juin au vendredi 2 juillet, les journées du lundi et du mardi étant réservées aux inscriptions des Alençonnais. Attention : nombre de places limité.** **Plus d’infos : [https://alencon.fr/agenda/agenda/actualites/escapade-au-mont-saint-michel/](https://alencon.fr/agenda/agenda/actualites/escapade-au-mont-saint-michel/)**

Alençonnais = Plein : 8 € / Réduit : 6 €. Non Alençonnais = Plein : 16 € / Réduit : 10 €. Gratuit pour les enfants -16 ans (sur présentation du livret de famille)

Le programme des Escapades alençonnaises 2021 débute par une sortie au Mont-Saint-Michel dimanche 4 juillet prochain. Communauté urbaine d’Alençon Place Foch, Alençon Alençon Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-04T07:45:00 2021-07-04T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Alençon, Orne Étiquettes évènement : Autres Lieu Communauté urbaine d'Alençon Adresse Place Foch, Alençon Ville Alençon lieuville Communauté urbaine d'Alençon Alençon