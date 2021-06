Auxerre Auxerre Auxerre, Yonne Escapade au marché Auxerre Auxerre Catégories d’évènement: Auxerre

Yonne

Escapade au marché Auxerre, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Auxerre. Escapade au marché 2021-07-09 – 2021-07-09

Auxerre Yonne EUR Saviez-vous qu’Auxerre possédait autrefois des marchés à chaque coin de rue ? Ecoutez l’histoire des marchés d’hier et d’aujourd’hui mais surtout… dégustez ! info@ot-auxerre.fr +33 3 86 52 06 19 http://www.ot-auxerre.fr/ Saviez-vous qu’Auxerre possédait autrefois des marchés à chaque coin de rue ? Ecoutez l’histoire des marchés d’hier et d’aujourd’hui mais surtout… dégustez ! dernière mise à jour : 2021-05-07 par

Détails Catégories d’évènement: Auxerre, Yonne Étiquettes évènement : Autres Lieu Auxerre Adresse Ville Auxerre lieuville 47.79735#3.56595