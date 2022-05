Escapade au Château-Gris Nuits-Saint-Georges Nuits-Saint-Georges Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Nuits-Saint-Georges

Escapade au Château-Gris Nuits-Saint-Georges, 25 juin 2022, Nuits-Saint-Georges. Escapade au Château-Gris Domaine du Clos Frantin 19 Rue du Général de Gaulle, 21700 Nuits-Saint-Georges Nuits-Saint-Georges

2022-06-25 – 2022-06-25 Domaine du Clos Frantin 19 Rue du Général de Gaulle, 21700 Nuits-Saint-Georges

Partez à l'ascension du Château-Gris. Une bâtisse majestueuse du XVIIIe siècle qui surplombe Nuits-Saint-Georges depuis ses vignes en terrasses. Une balade commentée vous mènera à un panorama exceptionnel, ainsi qu'à une dégustation pour découvrir ce Monopole Albert Bichot en blanc et en rouge.

Domaine du Clos Frantin 19 Rue du Général de Gaulle, 21700 Nuits-Saint-Georges

Nuits-Saint-Georges Côte-d’Or