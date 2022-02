ESCAPADE ARGENTINE Aigues-Vives Aigues-Vives Catégories d’évènement: Aigues-Vives

Aigues-Vives Hérault Aigues-Vives Nos partenaires de « Hors saison musicale » organisent un concert à l’église de Paguignan (commune d’Aigues-Vives). Les musiciens professionnels Louise Grévin (violoncelle) et Hubert Plessis (bandonéon) nous proposent une escapade argentine avec des valses, des milongas, des tangos, sur des airs d’Astor Piazzella. Le passe sanitaire sera demandé pour entrer dans l’église. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire à l’avance, assurez-vous de venir un peu avant l’heure pour ne pas perturber le début du concert qui commencera à l’heure. L’entrée est libre, vous pourrez donner la participation que vous souhaitez pour l’association qui anime « Hors saison musicale », au bénéfice de leur action en milieu rural. Pour Menerbés, c’est un partenariat très fructueux car il permet de découvrir notre patrimoine sous un angle très vivant. Quand vous irez à Paguignan, n’oubliez pas d’aller voir les ruines de Saint-Martin le Vieux à quelques dizaines de mètres derrière l’église actuelle. Nous les avions visitées lors des JSM 2017 sous la houlette de Frédéric Mazeran. Sur le site de l’association, http://www.association-menerbes.fr dans la rubrique « sites et objets », cliquez sur l’article « l’autel de Paguignan » et aussi sur « Saint-Martin de Paguignan » pour bien profiter de votre visite! Les musiciens professionnels Louise Grévin (violoncelle) et Hubert Plessis (bandonéon) nous proposent une escapade argentine avec des valses, des milongas, des tangos, sur des airs d’Astor Piazzella.

