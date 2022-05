Escapade Aquarellée au cœur du Luberon Caseneuve Caseneuve Catégories d’évènement: Caseneuve

Escapade Aquarellée au cœur du Luberon Caseneuve, 5 juillet 2022, Caseneuve. Escapade Aquarellée au cœur du Luberon Place du Village 34 Bd Carnot Caseneuve

2022-07-05 09:00:00 09:00:00 – 2022-07-09 17:00:00 17:00:00

Caseneuve Vaucluse Caseneuve EUR 350 350 Stage Aquarelle Carnet de Voyage au cœur des Lavandes du Luberon, des ocres orangers…

Une journée dédiée à un lieu et à un des aspects de l’aquarelle de voyage contact@nathao.fr +33 6 10 65 70 89 https://nathao.fr/stage-aquarelle-carnet-de-voyage-au-coeur-des-lavandes-du-luberon/ Place du Village 34 Bd Carnot Caseneuve

