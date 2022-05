ESCAPADE ANGERS GRAVEL TOUR NATURE, AU COEUR DES BASSES VALLÉES ANGEVINES Rives-du-Loir-en-Anjou, 10 juillet 2022, Rives-du-Loir-en-Anjou.

ESCAPADE ANGERS GRAVEL TOUR NATURE, AU COEUR DES BASSES VALLÉES ANGEVINES Rives-du-Loir-en-Anjou

2022-07-10 – 2022-07-10

Rives-du-Loir-en-Anjou Maine-et-Loire Rives-du-Loir-en-Anjou

EUR 30 Escapade Angers Gravel Tour, au cœur des Basses Vallées Angevines

« Nature is Bike experience »

Ressentir à nouveau les gravillons, réapprendre à éviter les petits obstacles, le tout en immersion sur un terrain de jeu d’exception : les Basses Vallées angevines. L’escapade « Angers Gravel tour » vous promet de vivre vos meilleures sensations en gravel, le vélo de tous les chemins. Au départ de Villevêque (Rives-du-Loir-en-Anjou), embarquez en petite groupe et avec un guide, pour 35 km de partage, 3h de liberté et de découverte en pleine nature, le long du Loir et de la Sarthe. Ambiance et sensations garanties.

Gravel et casque fournis par Destination Angers.

Ce produit s’adresse à des cyclistes sportifs.

Balade organisée par Destination Angers en partenariat avec la commune de Rives-du-Loir-en-Anjou, balade animée par Au Coeur des Sensations.

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme.

Retrouvez une autre escapade Angers Gravel Tour au cœur du vignoble, à la découverte des bords de Maine et des vignes, le tout accompagné d’une dégustation. Réservez également les balades Angers Bike Tour, en cœur de ville et vers l’île Saint-Aubin.



Rives-du-Loir-en-Anjou

