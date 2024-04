Escapade américaine Vive le jazz à La Coquille Restaurant La Coquille Saint-Quay-Portrieux, samedi 20 avril 2024.

Concert jazz et buffet US Le Middle Jazz Quartet

Fondé en 2006, l’ensemble réunit des musiciens pour la plupart issus du conservatoire de Saint-Brieuc. Le groupe, qui se produit ce samedi 20 avril en quartet, est composé de Franck Alexis au bugle, Christian Harlé au piano, Jacques Lacroix à la batterie, et Gilles Ferlier à la contrebasse. Participation au chapeau.

Buffet US à 20 €. Mini burger et mini bagels, chili con carne, wings de poulet, ribs de porc façon barbecue, tarte aux noix de pécan, apple pie… Le tout fait maison !

Sur réservation au plus tard le samedi 13 avril. .

Début : 2024-04-20 17:00:00

fin : 2024-04-20 22:00:00

Restaurant La Coquille 72 boulevard Maréchal Foch

Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne

