Escapade américaine Dîner concert au Kasino Kasino Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor

19h30. Soirée animée par le trio So Long

La folk music américaine est un vaste pays de notes et une façon pour So Long de redonner une autre vie à certaines compositions. L’alchimie entre les musiciens est parfaite, William Prigent, la voix chaude, Jean-Luc Thievent, la guitare virtuose, et Pierre Ducreux, l’homme à l’harmonica.

Venir avec accessoire far-west !

Réservation au Kasino au 02 96 70 40 36. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 19:30:00

fin : 2024-04-19 22:30:00

Kasino 6 boulevard Général de Gaulle

Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne

