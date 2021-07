Escapade à Marseille La Bastide des Joncas, 23 août 2021, Martigues.

Escapade à Marseille

du lundi 23 août au vendredi 27 août à La Bastide des Joncas

Un séjour pour sensibiliser les jeunes à l’environnement Les années 2020 et 2021 sont marquées par la crise sanitaire liée au Covid-19. Cette période a éloigné les jeunes de la collectivité (établissement scolaire, accueil de jeunes, etc.) mais également des activités de loisirs (club de sport, activités socio-culturelles, etc.). Il nous semble important de permettre aux jeunes d’avoir accès à un séjour de vacances durant lesquelles ils pourront rencontrer d’autres jeunes, découvrir un nouvel environnement, profiter d’activités pédagogiques de qualité et acquérir de nouveaux savoirs. Cinq jours pour participer à la protection de la planète et partager ses connaissances. Une action avec un esprit éco-citoyen, afin de préserver la biodiversité. Les activités: • Ramassage des déchets sur les plages • Randonnées et découvertes d’un quartier légendaire • Calanques de Cassis • Sensibilisation aux métiers de la police maritime • Château d’IF • Stade Vélodrome • Visite du Mucem • Ile du Frioul

dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale.

La Bastide des Joncas 7 chemin du petit mas, La Couronne Martigues Bouches-du-Rhône



