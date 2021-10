Escapade à la Rochelle : Opération Nettoyage & Sensibilisation à l’environnement Auberge de jeunesse de La Rochelle, 1 novembre 2021, La Rochelle.

Les années 2020 et 2021 sont marquées par la crise sanitaire liée au Covid19. Cette période a éloigné les jeunes de la collectivité (établissement scolaire, accueil de jeunes, etc.) mais également des activités de loisirs (club de sport, activités socio-culturelles, etc.). Il semble important à l’ensemble de l’équipe de permettre aux jeunes d’avoir accès à un séjour de vacances durant lesquelles ils pourront rencontrer d’autres jeunes, découvrir un nouvel environnement, profiter d’activités pédagogiques de qualité et acquérir de nouveaux savoirs. Cinq jours pour les sensibiliser à la protection de la planète, à la biodiversité Ils profiteront de cette semaine pour acquérir et partager des connaissances. Une action avec un esprit éco-citoyen, afin de préserver la biodiversité. Un séjour presque 100 % nature ! Embarquez pour un séjour unique à la découverte des incontournables de la destination : patrimoine remarquable, paysages maritimes dépaysant, ambiances chaleureuses et sites exceptionnels Les activités: – Présentation de l’association «Echo-Mer» et de ses actions en préambule, puis une opération de nettoyage du port de plaisance à l’épuisette, depuis les pontons. – Présentation de l’association «L’E.C.O.L.E de la Mer» qui a pour objet l’information, la pédagogie et la diffusion de la culture scientifique et technique sur les thèmes de la biodiversité marine et des espaces littoraux. Discussion autour des reflux de l’Océan – Découverte de l’aquarium : La magie du monde sous-marin, découverte de la biodiversité de l’Atlantique, de la Méditerranée et des Tropiques – Escape Game dans la ville : « Le sixième sens » parcours à énigmes de différents niveaux permettant de découvrir les endroits insolites de La Rochelle de façon ludique, en groupe tout en restant autonome. – Sortie en Mer : (Ile d’Aix-Oléron-Ré) Embarquez à la découverte du symbole de la Charente-Maritime – Puy du Fou : Ouvert en 1989, il reprend des éléments historiques de l’histoire de la région environnante. Le parc évoque notamment le thème de la guerre de Vendée, événement marquant de l’histoire de la région – Ile de Ré : Phare des baleines situé à la pointe ouest de l’île de Ré, sur la commune de Saint-Clément-des-Baleines. Le phare doit son nom au fait qu’un nombre relativement élevé de baleines venaient s’échouer à cet endroit de l’île de Ré par le passé. Les marais-salants: découverte des installations d’origine anthropique dont le but est de favoriser l’extraction et la collecte de sel marin – Muséum de la Rochelle : Il propose un regard sur le littoral et les marais – Les trois tours de la Rochelle (La Tour Saint-Nicolas, La Tour de la Chaîne et la Tour de la Lanterne) Classées Monuments Historiques depuis 1879

