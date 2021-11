ESCAPADE À CASTELNAU-LE-LEZ Castelnau-le-Lez, 13 novembre 2021, Castelnau-le-Lez.

ESCAPADE À CASTELNAU-LE-LEZ Castelnau-le-Lez

2021-11-13 – 2021-11-13

Castelnau-le-Lez 34170 Castelnau-le-Lez

Parcourez les rues et les monuments emblématiques de Castelnau-le-Lez (église Saint-Jean-Baptiste, glacière, place de la Liberté…) et (re) découvrez les origines et l’histoire de la ville, du Moyen Âge au XIXe siècle.

RDV ESPACE CULTUREL PIERRE FOURNEL À CASTELNAU-LE-LEZ

Renseignements et réservations :

04 67 14 27 40

culture@castelnau-le-lez.fr

