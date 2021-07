Escapade à Cabourg Communauté urbaine d’Alençon, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Alençon.

Escapade à Cabourg

Communauté urbaine d’Alençon, le dimanche 18 juillet à 08:45

Située sur la côte Fleurie, cette station balnéaire, animée et très attrayante, est un lieu de tourisme idéal. Avec sa longue étendue de plages de sable fin et sa promenade le long du front de mer, Cabourg fournit le sentiment d’être dans une station « Belle Époque ». Visitez les jardins de l’hôtel de ville, la promenade Marcel Proust… ou profitez de la plage pour vous détendre. Des cars achemineront les visiteurs depuis Alençon, avec un départ de la place Foch à 8h45 et un retour pour Alençon à 17h30. Les circuits empruntés permettent également un départ depuis d’autres lieux (voir encadré ci-dessous). **La billetterie ouvrira du lundi 12 au vendredi 16 juillet, les journées du lundi et du mardi étant réservées aux inscriptions des Alençonnais.** **Pas d’inscriptions le mercredi (14 juillet). Attention : nombre de places limité.** **Plus d’infos :** [**[https://alencon.fr/agenda/agenda/actualites/escapade-a-cabourg/](https://alencon.fr/agenda/agenda/actualites/escapade-a-cabourg/)**](https://alencon.fr/agenda/agenda/actualites/escapade-a-cabourg/)

Alençonnais = Plein : 8 € / Réduit : 6 €. Non Alençonnais = Plein : 16 € / Réduit : 10 €. Gratuit pour les enfants -16 ans (sur présentation du livret de famille)

Le programme des Escapades alençonnaises 2021 se poursuit avec une sortie plage à Cabourg dimanche 18 juillet prochain.

Communauté urbaine d’Alençon Place Foch, Alençon Alençon Orne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-18T08:45:00 2021-07-18T17:30:00