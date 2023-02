ESCAPADDLE Valras-Plage Catégories d’Évènement: Hérault

Valras-Plage

ESCAPADDLE, 10 juin 2023, Valras-Plage . ESCAPADDLE Ecole de voile Valras-Plage Herault

2023-06-10 09:30:00 09:30:00 – 2023-06-10 Valras-Plage

Herault Venez participer à la quatrième édition d’Escapaddle ! Cette balade en paddle ou en canoé au fil de l’Orb vous permettra de découvrir l’école de voile de Valras-Plage, le site Naturel Protégé des Orpellières, ainsi que les ports de Sérignan et de Valras-Plage autour de plusieurs escales gourmandes. Billetterie en ligne à venir. Venez participer à la troisième édition d’Escapaddle !

Cette balade en paddle ou en canoe au fil de l’Orb vous permettra de découvrir l’école de voile de Valras-Plage, le site Naturel Protégé des Orpellières, ainsi que les ports de Sérignan et de Valras-Plage autour de plusieurs escales gourmandes. accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com +33 4 99 41 36 36 https://www.beziers-mediterranee.com/votre-sejour/nos-agendas/evenements-a-ne-pas-manquer/ Valras-Plage

dernière mise à jour : 2023-02-22 par

Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Valras-Plage Autres Lieu Valras-Plage Adresse Ecole de voile Valras-Plage Herault Ville Valras-Plage lieuville Valras-Plage Departement Herault

Valras-Plage Valras-Plage Herault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valras-plage /

ESCAPADDLE 2023-06-10 was last modified: by ESCAPADDLE Valras-Plage 10 juin 2023 Ecole de voile Valras-Plage Herault Hérault Valras-Plage

Valras-Plage Herault