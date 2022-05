ESCAPADDLE Valras-Plage Valras-Plage Catégories d’évènement: Hérault

Valras-Plage

ESCAPADDLE Valras-Plage, 11 juin 2022, Valras-Plage. ESCAPADDLE Valras-Plage

2022-06-11 09:00:00 09:00:00 – 2022-06-11 15:00:00 15:00:00

Valras-Plage Hérault Venez participer à la troisième édition de l’Escapaddle ! Cette balade en paddle ou en canoé au fil de l’Orb vous permettra de découvrir l’école de voile de Valras-Plage, le site Naturel Protégé des Orpellières, ainsi que les ports de Sérignan et de Valras-Plage autour de plusieurs escales gourmandes avec : – un petit déjeuner à déguster autour du bateau Spéranza,

– des vins locaux proposés par Les Vignerons de Sérignan et le Mas Noguès (et du jus de fruits pour les enfants),

– des spécialités locales avec Jérôme Carjavales, pêcheur emblématique de Valras ! Départ de l’école de voile pour tous les participants à 9h. Une fois la balade terminée, retour à l’École de Voile de Valras-Plage autour d’un apéritif/pique nique tiré du sac dans une ambiance conviviale ! Vous avez déjà votre matériel ? Vous ne réservez que “L’escale gourmande”

Vous n’avez pas votre matériel ? Pas de soucis ! Plusieurs formules de locations vous sont proposées. N’oubliez pas votre casquette et votre crème solaire pour vous protéger du soleil tout au long de la matinée ainsi que votre pique-nique pour continuer à en profiter ensemble ! Balade encadrée par l’Ecole de Voile de Valras-Plage et réservée aux embarcations sans moteurs. Savoir nager. Départ et arrivée à l’École de voile de Valras-Plage (côté Orpellières). Venez participer à la troisième édition de l’Escapaddle !

Cette balade en paddle ou en canoe au fil de l’Orb vous permettra de découvrir l’école de voile de Valras-Plage, le site Naturel Protégé des Orpellières, ainsi que les ports de Sérignan et de Valras-Plage autour de plusieurs escales gourmandes. Venez participer à la troisième édition de l’Escapaddle ! Cette balade en paddle ou en canoé au fil de l’Orb vous permettra de découvrir l’école de voile de Valras-Plage, le site Naturel Protégé des Orpellières, ainsi que les ports de Sérignan et de Valras-Plage autour de plusieurs escales gourmandes avec : – un petit déjeuner à déguster autour du bateau Spéranza,

– des vins locaux proposés par Les Vignerons de Sérignan et le Mas Noguès (et du jus de fruits pour les enfants),

– des spécialités locales avec Jérôme Carjavales, pêcheur emblématique de Valras ! Départ de l’école de voile pour tous les participants à 9h. Une fois la balade terminée, retour à l’École de Voile de Valras-Plage autour d’un apéritif/pique nique tiré du sac dans une ambiance conviviale ! Vous avez déjà votre matériel ? Vous ne réservez que “L’escale gourmande”

Vous n’avez pas votre matériel ? Pas de soucis ! Plusieurs formules de locations vous sont proposées. N’oubliez pas votre casquette et votre crème solaire pour vous protéger du soleil tout au long de la matinée ainsi que votre pique-nique pour continuer à en profiter ensemble ! Balade encadrée par l’Ecole de Voile de Valras-Plage et réservée aux embarcations sans moteurs. Savoir nager. Départ et arrivée à l’École de voile de Valras-Plage (côté Orpellières). Valras-Plage

dernière mise à jour : 2022-05-20 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Valras-Plage Autres Lieu Valras-Plage Adresse Ville Valras-Plage lieuville Valras-Plage Departement Hérault

Valras-Plage Valras-Plage Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valras-plage/

ESCAPADDLE Valras-Plage 2022-06-11 was last modified: by ESCAPADDLE Valras-Plage Valras-Plage 11 juin 2022 Hérault Valras-Plage

Valras-Plage Hérault