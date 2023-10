Belote Escandolières, 27 octobre 2023, Escandolières.

Escandolières,Aveyron

A la salle des fêtes d’Escandolières le vendredi à 14h tous les 15 jours: belote, jeux divers, petite promenade, etc. ouverte à tous, adhérents et non adhérents, commune et hors commune. Participation: 2 euros. Collation servie à la fin des parties..

2023-10-27 fin : 2023-10-27 . EUR.

Escandolières 12390 Aveyron Occitanie



At the Salle des Fêtes in Escandolières on Fridays at 2pm every fortnight: belote, various games, short walks, etc. Open to all, members and non-members, from the commune and beyond. Participation: 2 euros. Snack served at the end of each game.

En la Salle des Fêtes de Escandolières, los viernes a las 14h cada quince días: belote, juegos diversos, paseos cortos, etc. Abierto a todos, socios y no socios, dentro y fuera del municipio. Participación: 2 euros. Al final de cada juego se sirve un tentempié.

Im Festsaal von Escandolières freitags um 14 Uhr alle zwei Wochen: Belote, verschiedene Spiele, kleine Spaziergänge usw. Offen für alle, Mitglieder und Nicht-Mitglieder, Gemeinde und Nicht-Gemeinde. Teilnahmegebühr: 2 Euro. Snacks am Ende der Spiele.

Mise à jour le 2023-10-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS RIGNACOIS