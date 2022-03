Escalquens ville propre Place de l’Enclos à Escalquens Escalquens Catégories d’évènement: Escalquens

La ville d’Escalquens en partenariat avec le Football club d’Escalquens (FCE) et ses habitants lance sa première opération « **Ville propre** ». **Rendez-vous le** **samedi 26 mars à partir de 10h place de l’Enclos.** **Accueil des volontaires à partir de 10h.** Départ toutes les 30 min avec un référent par groupe. Pensez à vous munir de gants épais (de jardinage ou de bricolage), de sacs réutilisables et de gilets réfléchissants pour votre sécurité, ainsi que de bonnes chaussures de marche. Stand café, viennoiseries, boissons tenu par le FCE et vente de vignettes panini. La journée se terminera aux alentours de 15h30 par la pesée finale suivie d’un goûter offert par la municipalité. Agir tous ensemble ! Place de l’Enclos à Escalquens place de l’enclos escalquens 31750 Escalquens Haute-Garonne

