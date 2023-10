Cet évènement est passé Halloween à Escalquens Escalquens Escalquens Catégories d’Évènement: Escalquens

Haute-Garonne Halloween à Escalquens Escalquens Escalquens, 27 octobre 2023, Escalquens. Halloween à Escalquens 27 et 31 octobre Escalquens Halloween à Escalquens Sorcières, fantômes et montres en tout genre, venez participer aux soirées halloween le 27 et 31 octobre à Escalquens. ◾ Vendredi 27 octobre: soirée terrifiante de 18h30 à 20h30 à la Ludothèque et Médiathèque d’Escalquens.

Inscrivez-vous auprès du Centre social Escalquens centre.social@escalquens.fr ◾ Mardi 31 octobre: halloween party à partir de 19h30 à l'espace J. Cassan, organisée par Comité des fêtes.

halloween

