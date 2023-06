Festivités du 13 juillet Escalquens Escalquens, 13 juillet 2023, Escalquens.

Festivités du 13 juillet Jeudi 13 juillet, 18h30 Escalquens

13 juillet 2023

Afin de célébrer la fête nationale, la Municipalité invite les Escalquinois à 18h30 à l’espace vert du petit bois pour un apéritif républicain

Poursuivez la journée avec le Comité des fêtes le soir à partir de 19h, place de l’Enclos ! Au programme : restauration rapide, bal et feu d’artifice.

Escalquens 31750 Escalquens Escalquens 31750 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 71 73 73 »}, {« type »: « link », « value »: « http://contactcdfescalquens.fr »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cdfescalquens.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-13T18:30:00+02:00 – 2023-07-13T23:30:00+02:00

2023-07-13T18:30:00+02:00 – 2023-07-13T23:30:00+02:00