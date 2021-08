Neufchâtel-en-Bray Neufchâtel-en-Bray Neufchâtel-en-Bray, Seine-Maritime ESCALL Créatif : Les rubans géants Neufchâtel-en-Bray Neufchâtel-en-Bray Catégories d’évènement: Neufchâtel-en-Bray

Seine-Maritime

ESCALL Créatif : Les rubans géants 2021-09-16 13:30:00 13:30:00 – 2021-09-16 16:00:00 16:00:00

Neufchâtel-en-Bray Seine-Maritime Bois, colle, peinture, bouchons, soutien-gorge… Création de rubans géants aux couleurs d’Octobre Rose. Place limitées ! Inscription obligatoire.

Pensez aux gestes barrières. Port du masque obligatoire. Bois, colle, peinture, bouchons, soutien-gorge… Création de rubans géants aux couleurs d’Octobre Rose. Place limitées ! Inscription obligatoire.

Pensez aux gestes barrières. Port du masque obligatoire. +33 2 32 97 47 30 Bois, colle, peinture, bouchons, soutien-gorge… Création de rubans géants aux couleurs d’Octobre Rose. Place limitées ! Inscription obligatoire.

Pensez aux gestes barrières. Port du masque obligatoire. dernière mise à jour : 2021-08-21 par

