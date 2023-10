Vino y se Fue Escaliers du Cours Julien Marseille, 26 octobre 2023, Marseille.

Vino y se Fue Jeudi 26 octobre, 19h30 Escaliers du Cours Julien

[La Cumbia déjantée y el 4to.mundo En la Platabanda, épisode 7. Jeudi 26 oct ~ Vino y se Fue : Showcase au pied de l’escalier du Cours Ju ~ 19h30 ~ 25.min. ~ Prix Libre au Chapeau]

« Vino y se Fue, c’est un mélange de Cumbia et des rythmes très dansants.

Ces musiciens puisent leurs influences musicales et sonores dans les standards de Cumbia colombienne et celle du Pérou, la Chicha !

Au menu : Cumbia Sabrosa, Impros Hip hop, riffs de guitares psychédéliques et lignes de basse bien lourdes pour vous dans un état second. Les 4 musiciens originaires du Venezuela, Équateur, Colombie et d’Argentine sont bien connus de la scène Cumbia Marseillaise et sont prêts à vous faire voyager Pa’ bailar y gozar »… Ok, t’as compris, 25 min. de joie caliente ! Tu viens ?

_____________________________________________________________

Escaliers du Cours Julien cours Julien 13006 Marseille Marseille 13006 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-26T19:30:00+02:00 – 2023-10-26T20:00:00+02:00

