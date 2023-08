Visite libre de l’escalier monumental du château Escalier monumental des jardins du château Jouques Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

JOUQUES Visite libre de l’escalier monumental du château Escalier monumental des jardins du château Jouques, 16 septembre 2023, Jouques. Visite libre de l’escalier monumental du château 16 et 17 septembre Escalier monumental des jardins du château Entrée libre Pour les journées du patrimoine l’escalier des jardins du château est ouvert au public Les jardins du château des d’Arbaud (XVIIIe s.) s’étageaient en plusieurs terrasses au sud des bâtiments. Descendant de la dernière terrasse, un escalier enjambait la rue des Baumes par un pont en plein cintre, puis se divisait en deux volées pour parvenir à un grand portail donnant sur la rue Grande.

En face du portail, la maison des Glycines qui barre la vue n’existait pas encore (datée 1913) ; d’autres escaliers permettaient de descendre en bordure du Réal et dans les jardins de symétrie dont des vasques et fontaines subsistent dans les jardins à l’arrière du boulevard. Escalier monumental des jardins du château 5 rue des Baumes, 13490 Jouques Jouques 13490 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 06 75 87 75 83 Portail sur la rue Grande, cliché des Amis de Jouques À pied, les véhicules stationnant en bas du village. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

