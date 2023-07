Vendanges sur l’escalier monumental Escalier monumental Auch, 16 septembre 2023, Auch.

Vendanges sur l’escalier monumental Samedi 16 septembre, 09h00 Escalier monumental Gratuit. Sur inscription. Nombre de places limité. Plus d’informations sur le site internet : www.mairie-auch.fr

La ville d’Auch et les vignerons de Plaimont vous donnent rendez-vous pour un moment festif et convivial avec au programme une visite guidée de l’escalier, l’annonce du ban des vendanges sur le parvis de la cathédrale, la récolte du raisin, l’utilisation du pressoir à l’ancienne, la dégustation de vins mais aussi des bandas et diverses animations…

Escalier monumental Escalier, 32000 Auch Auch 32000 Gers Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 05 22 89 »}] L’Escalier monumental, achevé en 1863, relie la ville historique à la ville nouvelle sur 35 m de dénivellation, avec 234 marches (374 au total avec les doubles volées).

Sur le premier palier, devant la fontaine, se trouve depuis 1992 la sculpture contemporaine « l’Observatoire du temps » de l’artiste catalan Jaume Plensa. Le texte gravé évoque bibliquement le Déluge, rappelant les inondations catastrophiques qui ont meurtri la ville en 1977. L’œil de verre, tel une vigie symbolique, scrute le ciel. L’autre partie de l’œuvre, « l’abri impossible », se trouve à l’extrémité de la passerelle sur la rive opposée.

Depuis le palier inférieur, vous pourrez profiter d’une belle vue sur la vallée du Gers. À l’horizon sud, derrière la ligne des collines, par temps clair, vous pourrez apercevoir la chaîne des Pyrénées.

Sur le palier plus bas, une statue en bronze, œuvre de Michelet, est à l’effigie du plus célèbre des Gascons : Charles de Batz, plus connu sous le nom de d’Artagnan, Capitaine des Mousquetaires du Roi, né au château de Castelmore à Lupiac, village situé à une quarantaine de kilomètres d’Auch.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T14:00:00+02:00

©Ville d’Auch