Un ado peut en cacher un autre Escalier du rire Albert, 27 octobre 2023, Albert.

Marina vit seule. Enfin presque seule. Elle est accompagnée de Sandro, son seul et unique enfant qui entre dans l’adolescence.

Accompagnée oui, parce qu’on ne peut pas vraiment dire que ces deux-là vivent ensemble vu qu’ils sont dans deux réalités parallèles. Marina a du mal avec ce gamin. Tout ce qu’il regarde, tout ce qu’il écoute, tout ce qui l’intéresse lui semble incohérent et sans intérêt. Les ados n’étaient pas comme ça de son temps. Selon elle, ils étaient bien plus raisonnables et sérieux… Sauf qu’un jour Sandro est projeté de l’autre côté du miroir. Il se retrouve au début des années 90, avec sa mère… Redevenue adolescente. Et elle était loin d’être si raisonnable qu’elle le disait.

Attention toute ressemblance avec des personnages existants ou ayant existés serait purement fortuites.

Comédie à succès de Julien Sigalas, « Un Ado peut en cacher un autre » est un spectacle familial, drôle et émouvant.

Empli de bonne nostalgie des années 90, ce spectacle vous fait redécouvrir par le rire les bonds technologiques qui ont modifié notre façon de communiquer, et qui peuvent créer des incompréhensions entre les générations.

L’ado voyage dans le temps et découvre sa mère lorsqu’elle avait 15 ans. Cette situation incongrue va faire évoluer positivement leur future relation mère-fils.

« Ayant travaillé avec l’auteur et Irina Gueorguiev, qui signe la première mise en scène, j’ai voulu souligner l’aspect nostalgique, par les accessoires scéniques, en ayant déniché un vrai minitel et une gameboy.

Explorant la contradiction entre énergie et mollesse propre à l’adolescence, David et Laure développent un jeu comique et physique, dans la tradition d’un théâtre populaire, qui réussit le pari de réunir les générations ».

Escalier du rire Rue de Birmingham, Albert Albert 80300 Somme Hauts-de-France

