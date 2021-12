Paris Médiathèque Edmond Rostand île de France, Paris Escales & Scale Médiathèque Edmond Rostand Paris Catégories d’évènement: île de France

Escales & Scale Médiathèque Edmond Rostand, 12 février 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du samedi 12 février 2022 au dimanche 06 mars 2022 :

dimanche

de 13h00 à 18h00

samedi

de 10h00 à 18h00

mercredi

de 10h00 à 19h00

mardi, jeudi, vendredi

de 13h00 à 19h00

gratuit

Photographies de Matthieu Oui / Récit par la photographie et par le texte du Grand Tour de l’Italie à travers le fil rouge des escaliers, réalisé durant six semaines à l’automne 2019 / Vernissage le 12 février à partir de 15h Médiathèque Edmond Rostand 1 rue Nicolas Chuquet Paris 75017

Contact : 0144880717 mediatheque.edmond-rostand@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.edmond.rostand https://twitter.com/fonpho Expo;Photo

Date complète :

