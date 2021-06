ESCALES EN FAMILLES, MURS & MURMURES Roquebrun, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Roquebrun.

ESCALES EN FAMILLES, MURS & MURMURES 2021-07-20 18:30:00 – 2021-07-20 21:00:00

Roquebrun Hérault

Le Pays d’art et d’histoire du Haut Languedoc et Vignobles vous donne rendez-vous et vous invite à découvrir, à travers l’histoire, le patrimoine et l’architecture, les multiples facettes du territoire.

Escales en familles – Murs & Murmures

Balade à deux voix, idéales pour les enfants (à partir de 6 ans) et pour tous ceux qui s’intéressent au patrimoine, qui aiment découvrir de beaux endroits et écouter des histoires. Avec Virginie la conteuse et Ronan le guide, partez à la conquête de la sombre tour carolingienne qui couronne le Jardin méditerranéen, ce jardin remarquable où chaque terrasse s’orne de flore locale, mais également de cactus, de fleurs exotiques… Un étonnant paysage ! La pente est raide mais c’est l’occasion de découvrir en flânant les ruelles de ce joli village, de s’arrêter pour toucher le marbre des portes, d’admirer la vallée de l’Orb, le vignoble et d’entendre des histoires réelles ou fantastiques…

Suivez le Guide : Escales en famille

+33 6 09 70 28 69

