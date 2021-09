Escales en Durance: Elodie Rama / Since Charles Abbaye de Silvacane, 18 septembre 2021, La Roque-d'Anthéron.

Escales en Durance: Elodie Rama / Since Charles

Abbaye de Silvacane, le samedi 18 septembre à 14:00

Pour cette rentrée de septembre, au cœur de l’été indien provençal, les associations Comparses & Sons et A.V.E.C / La Gare, unissent leurs projets pour faire naître un tout 1er événement commun : « Escales en Durance ». Cette expédition est l’occasion pour nos équipes de sortir de nos habitudes et donner vie à une nouvelle collaboration à faire grandir avec les communes partenaires alentour autour de formes artistiques, musiques actuelles, partagés. En famille, avec les amis, en éclaireur, soyez bienvenus à bord de cette embarcation collective ponctuée de plusieurs rendez-vous musicaux musicales, de rive en rive, entre Lauris, Charleval et la Roque d’Anthéron, dans différents lieux “pépites” en bord de Durance. Événement soutenu par l’État (DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur), le Centre national de la musique (CNM) et la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. **Elodie Rama** Soul – R&B – Pop Elodie Rama prend avec « Constellations » une orientation nouvelle, regardant vers les musiques électroniques sans oublier cet amour des sonorités hip hop et du jazz qui l’avaient tant nourrie lors des années passées aux côtés du légendaire groupe Hocus Pocus. Elle dessine maintenant une soul alternative et plurielle, que le temps et les rencontres ont créolisée. **Since Charles** Pop Avec son electro pop amoureuse dans ses textes et nostalgique dans ses influences, Since Charles invoque autant Etienne Daho que Flavien Berger, les musiques noires que la new wave. Côté paroles, il manie le français pour témoigner des bribes de souvenirs amoureux, des rencontres urbaines et noctambules. La voix est inspirée, posée et juste, entre pop et soul futuriste.

Entrée libre

Abbaye de Silvacane 13640 La Roque-d’Anthéron La Roque-d’Anthéron Bouches-du-Rhône



2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00