Epi du Colombier, le dimanche 19 septembre à 16:00

Pour cette rentrée de septembre, au cœur de l’été indien provençal, les associations Comparses & Sons et A.V.E.C / La Gare, unissent leurs projets pour faire naître un tout 1er événement commun : « Escales en Durance ». Cette expédition est l’occasion pour nos équipes de sortir de nos habitudes et donner vie à une nouvelle collaboration à faire grandir avec les communes partenaires alentour autour de formes artistiques, musiques actuelles, partagés. En famille, avec les amis, en éclaireur, soyez bienvenus à bord de cette embarcation collective ponctuée de plusieurs rendez-vous musicaux musicales, de rive en rive, entre Lauris, Charleval et la Roque d’Anthéron, dans différents lieux “pépites” en bord de Durance. Événement soutenu par l’État (DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur), le Centre national de la musique (CNM) et la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. **Bongi** Jazz – Pop – Folk Artiste pluridisciplinaire, originaire de CapeTown et marseillaise d’adoption, Bongi mène une correspondance insolite entre deux continents, mêlant jazz, pop-folk urbaine et blues zoulou dans un crépitement de voix et d’énergie qui ravivent les traditions musicales d’Afrique australe. Ses chansons en Xhosa, son idiome natal et langue de Nelson Mandela, claquent sous le palais et tracent un arc musical panafricain à la fois magnétique et ensorcelant. Le métissage fertile d’une culture en exil. **ISAYA** Folk En dégainant de puissantes voix dorées et une électro teintée de blues américain, les jumelles d’ISAYA se lancent à la conquête d’un far west imaginaire et futuriste. Soutenu dans sa grisante cavalcade par un musicien hyperactif de la scène marseillaise, le duo d’amazones traverse les paysages d’une folk-music chamanique ou d’une country dopée aux rythmes digitaux. Un road-trip qui finit par creuser le sillon pop d’un exaltant voyage intérieur. Sinueux, tribal et ensorcelant.

Entrée libre

Epi du Colombier 13350 Charleval Charleval Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T19:00:00