ESCALES DU CANAL Ventenac-en-Minervois Ventenac-en-Minervois Catégories d’évènement: Aude

Ventenac-en-Minervois

ESCALES DU CANAL Ventenac-en-Minervois, 2 juillet 2022, Ventenac-en-Minervois. ESCALES DU CANAL

Ventenac-en-Minervois Aude

2022-07-02 10:30:00 – 2022-07-02 Ventenac-en-Minervois

Aude Ventenac-en-Minervois Le premier week-end de juillet, le canal du Midi est en fête ! Pour cette toute première édition, quinze communes situées le long du canal organisent des festivités : repas partagés avec de grandes tablées, concerts, marchés, visites… Le programme : – 10h30 : Visite guidée du Château de Ventenac

– 11h : Pré vernissage de l’exposition sur le Canal du Midi, rencontre avec l’artiste Thomas Stefanello

– 12h : Apéro dégustation des vins du Château de Ventenac et producteurs locaux

– 12h30 : Balade guidée le long du canal « histoire et patrimoine »

– 13h30 : Pique-nique partagé au Verger du canal

– 15h : Exposition sur le Canal du Midi, démonstration apiculteur au Verger du canal

– 18h : Concert Ventenac-en-Minervois

dernière mise à jour : 2022-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: Aude, Ventenac-en-Minervois Autres Lieu Ventenac-en-Minervois Adresse Ventenac-en-Minervois Aude Ville Ventenac-en-Minervois lieuville Ventenac-en-Minervois Departement Aude

Ventenac-en-Minervois Ventenac-en-Minervois Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ventenac-en-minervois/

ESCALES DU CANAL Ventenac-en-Minervois 2022-07-02 was last modified: by ESCALES DU CANAL Ventenac-en-Minervois Ventenac-en-Minervois 2 juillet 2022 Ventenac-en-Minervois, Aude

Ventenac-en-Minervois Aude