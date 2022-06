ESCALES DU CANAL DU MIDI COLOMBIERS Colombiers Colombiers Catégories d’évènement: Colombiers

Hérault Colombiers Le premier week-end de juillet, le canal du midi est en fête ! pour cette toute première édition, la commune de Colombiers et l’office de tourisme La Domitienne vous proposent une soirée conviviale sur le parvis haut de la cave du château. A partir de 19h :

– Visite guidée du canal avec Domiti’Ana, visite gratuite rendez vous cave du château

– Repas partagé sous forme d’auberge espagnole : chacun amène un plat à partager avec les autres participants

– Animation musicale par « La Rue du Rock »

Les « escales du canal », c'est LE nouveau rendez-vous du début de l'été qui se veut avant tout convivial et porte les valeurs d'universalité et de partage du canal du Midi, véritable trait d'union au cœur de l'Occitanie. Le premier week-end de juillet, le canal du midi est en fête ! pour cette toute première édition, quinze communes situées le long du canal organisent des festivités : repas partagés avec de grandes tablées, concerts, visites…

– Exposition sur le canal du Midi « Histoire, paysages et territoires » Les « escales du canal », c’est LE nouveau rendez-vous du début de l’été qui se veut avant tout convivial et porte les valeurs d’universalité et de partage du canal du Midi, véritable trait d’union au cœur de l’Occitanie. Entente pour la canal du Midi

