Escales de MusiKenSaire : concert de Armel Amiot « Banjo Esperanto »

Manche Saint-Pierre-Église « Banjo Esperanto », c’est le nouveau projet du banjoïste-chanteur Armel Amiot.

Après avoir été convié cet été à présenter ce projet au congrès mondial de l’espéranto à Montréal, Armel Amiot sort un EP cet automne qu’il viendra donc défendre sur la scène de la Halle 901.

La langue universelle, inventée par le polonais Zamenhof, à la fin du 19ème siècle, a pour vocation de devenir un instrument de paix et de communication entre les peuples…

Armel Amiot (banjo – chant) ; Pierre Jacquet (Contrebasse) ; Benjamin Coum (claviers et choeurs)

