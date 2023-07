L’ÉTÉ EN CORBIÈRES – CHÂTEAU LA BASTIDE Escales, 21 juillet 2023, Escales.

Escales,Aude

Le Château La Bastide a le plaisir de vous convier à une dégustation de ses vins ainsi que des vins du Château Vieux Parc, du Château Grand Moulin et du Chai des Vignerons.

Restauration sur place assurée par La petite Bangkok (foodtruck).

De 21h à 23h : Animation musicale par le groupe SO NICE.

2023-07-21 18:30:00 fin : 2023-07-21 23:00:00. .

Escales 11200 Aude Occitanie



Château La Bastide is pleased to invite you to a tasting of its wines and those of Château Vieux Parc, Château Grand Moulin and Chai des Vignerons.

On-site catering provided by La petite Bangkok (foodtruck).

9pm to 11pm: Musical entertainment by the group SO NICE

Château La Bastide tiene el placer de invitarle a una degustación de sus vinos y de los de Château Vieux Parc, Château Grand Moulin y Chai des Vignerons.

Catering a cargo de La petite Bangkok (foodtruck).

De 21:00 a 23:00: Animación musical a cargo del grupo SO NICE

Das Château La Bastide freut sich, Sie zu einer Verkostung seiner Weine sowie der Weine des Château Vieux Parc, des Château Grand Moulin und des Chai des Vignerons einzuladen.

Verpflegung vor Ort durch La petite Bangkok (Foodtruck).

Von 21h bis 23h: Musikalische Unterhaltung durch die Gruppe SO NICE

Mise à jour le 2023-07-12 par A.D.T. de l’Aude / OT – Corbières-Minervois