Mayenne Origné MARDI 23 AOÛT 2022 – Les mammifères aquatiques

Rendez-vous à Origné, à l’Écluse de la Benâtre > 15h-18h : Fabrication de jouets > 19h-20h : concert d’Emissaire (folk singer) > 20h-20h30 : diffusion du film Les nouveaux castors (édition salamandre film) > 20h30-21h30 : animation nature sur les loutres & castors du territoire : biologie, écologie et état des lieux des populations de ces espèces Escales au bord de l’eau a pour objectif d’animer, du 22 au 26 août 2022, différents sites du bord de la Mayenne pour mettre en lumière son patrimoine naturel et ses enjeux environnementaux. MARDI 23 AOÛT 2022 – Les mammifères aquatiques

