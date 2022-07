ESCALES AU BORD DE L’EAU N°1 Ménil Ménil Catégories d’évènement: Mayenne

Mayenne Ménil LUNDI 22 AOÛT 2022 – Poissons migrateurs

Rendez-vous à l’écluse de Ménil > 14h-18h : initiation à la pêche au coup, seul, entre amis ou en famille, venez découvrir cette technique qui consiste à attirer le poisson à un endroit déterminé appelé coup > 19h30-20h30 : concert de Talamh – Natural Folk > 20h30-23h : Les poissons de la Mayenne et les actions menées pour leurs populations Escales au bord de l’eau a pour objectif d’animer, du 22 au 26 août 2022, différents sites du bord de la Mayenne pour mettre en lumière son patrimoine naturel et ses enjeux environnementaux. contact@cpie-mayenne.org +33 2 43 03 79 62 https://cpie-mayenne.org/ LUNDI 22 AOÛT 2022 – Poissons migrateurs

