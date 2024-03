Escales Atypiques Aux ocelles d’Antoine Dorotte Callen, lundi 1 juillet 2024.

Escales Atypiques Aux ocelles d’Antoine Dorotte Callen Landes

Une nouvelle œuvre sera installée à Callen dans le cadre d’Escales Atypiques, la programmation estivale de la Forêt d’Art Contemporain. Entre capsule stellaire et observatoire spatial, Aux ocelles d’Antoine Dorotte est imaginée pour proposer une nuit dans les étoiles

Réservation gratuite obligatoire

Pendant l’été 2024, et sur une durée de trois mois, une nouvelle œuvre sera installée à Callen dans le cadre d’Escales Atypiques, la programmation estivale de la Forêt d’Art Contemporain. Entre capsule stellaire et observatoire spatial, Aux ocelles d’Antoine Dorotte est imaginée pour proposer une nuit dans les étoiles.

Réservation gratuite et obligatoire à partir du mois de mai.

https://www.laforetdartcontemporain.com/escales-atypiques/ EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-01

fin : 2024-08-31

Callen 40430 Landes Nouvelle-Aquitaine

L’événement Escales Atypiques Aux ocelles d’Antoine Dorotte Callen a été mis à jour le 2024-03-20 par OT Cœur Haute Lande