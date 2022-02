ESCAL’EN SCENE : Première rencontre Salle de l’Oustal Escalquens, 26 mars 2022, Escalquens.

**ESCAL’EN SCENE : 1ère rencontre Samedi 26 mars 2022** Participez à un événement inédit proposé par la Ville d’Escalquens. Ce projet appelle les Escalquinois à participer à la création d’un projet artistique commun. Les acteurs locaux de la ville, habitants et associations auront la possibilité de se rencontrer pour s’exprimer, jouer, créer, inventer ensemble et se faire plaisir. **La finalité : créer un spectacle qui raconte l’histoire d’Escalquens à travers les âges le samedi 2 juillet 2022.** Ce spectacle est une grande fresque historique, un voyage dans la mémoire d’Escalquens et plus largement dans l’histoire de France. Chacun y aura sa place et son rôle sur scène (acteurs, musiciens, danseurs, sportifs…) ou derrière la scène (bricoleurs, peintres, couturières…). **VENEZ REJOINDRE L’ORGANISATION DE CET ÉVÉNEMENT FESTIF ET CONVIVIAL !** 1ère rencontre avec les équipes de la ville et les professionnels des arts de la scène **Samedi 26 mars de 10h30 à 12h ou de 14h à 15h30 à la salle de l’Oustal.** Une occasion de découvrir le projet, poser des questions, s’essayer ! _Vous souhaitez avoir plus d’informations et participer à ce grand projet culturel, contactez le service communication – vie associative au 05 62 71 73 68 ou [escalenscene@escalquens.fr](mailto:escalenscene@escalquens.fr)_

