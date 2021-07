Le Mans Le Mans Le Mans, Sarthe ESCALE – PYROGRAVURE Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

ESCALE – PYROGRAVURE Le Mans, 4 août 2021, Le Mans. ESCALE – PYROGRAVURE 2021-08-04 15:30:00 – 2021-08-04 17:30:00 Route de Changé Abbaye Royale de l’Epau

Le Mans Sarthe 5.5 EUR Lors de cet atelier, les enfants pourront décorer un coffre en bois en s’inspirant des coffres du Moyen Âge grâce à un appareil de pyrogravure sécurisé.

Pour des raisons de sécurité cet atelier est réservé aux enfants à partir de 8 ans

Places limitées – Sur réservation Atelier Pyrogravure epau.accueil@sarthe.fr +33 2 43 84 22 29 http://epau.sarthe.fr/ Lors de cet atelier, les enfants pourront décorer un coffre en bois en s’inspirant des coffres du Moyen Âge grâce à un appareil de pyrogravure sécurisé.

Pour des raisons de sécurité cet atelier est réservé aux enfants à partir de 8 ans

Places limitées – Sur réservation dernière mise à jour : 2021-07-24 par

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Le Mans Adresse Route de Changé Abbaye Royale de l'Epau Ville Le Mans lieuville 47.98395#0.25061