Concert à Auby Escale – Parvis Auby, 21 juin 2023, Auby.

Concert à Auby Mercredi 21 juin, 19h30 Escale – Parvis

La ville d’Auby avec le Centre Social Pablo Picasso vous propose un moment festif, populaire et familial avec la Fête de la Musique 2023 le mercredi 21 juin 2023 dès 19h30 ! Au programme : du Gospel avec les Whoopies et Morgane Avez, la Parade latine avec l’Harmonie Municipale dirigée par Lucie Estin et une soirée endiablée proposée par le DJ Damien Sciacaluga avec tubes actuels et morceaux cultes des années 80 !

Possibilité de se restaurer sur place ! Entrée gratuite ! Venez nombreux !

Escale – Parvis Place de la République 59950 AUBY Auby 59950 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T19:30:00+02:00 – 2023-06-21T22:30:00+02:00

