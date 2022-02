Escale Nature Bien-Etre et Santé Sausset-les-Pins Sausset-les-Pins Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Sausset-les-Pins

Escale Nature Bien-Etre et Santé Sausset-les-Pins, 15 mai 2021, Sausset-les-Pins. Escale Nature Bien-Etre et Santé Parcours Naturel Avenue Pierre Matraja Sausset-les-Pins

2021-05-15 09:00:00 09:00:00 – 2021-05-15 17:00:00 17:00:00 Parcours Naturel Avenue Pierre Matraja

Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône Sausset-les-Pins Au programme :

Alimentation diététique, compléments alimentaires Bio.

Cosmétiques naturelles.

Médecines douces, massages, huiles essentielles.

Développement personnel, artisanat.

Fleurs, plantes.

Décorations et mobilier de jardin. Ce salon bien-être, santé et nature, se veut à la taille humaine, chaleureux et authentique. ot.sausset@gmail.com +33 4 42 45 60 65 Au programme :

