de 15h00 à 16h30

. gratuit sous condition Réservations ouvertes à partir du 6 décembre au 01 55 43 25 25 ou à la bibliothèque Buffon pendant nos horaires d’ouverture Histoire et présentation du jazz français depuis ses débuts en 1917 jusqu’à aujourd’hui. Depuis l’effervescence des Années folles qui a vu naître le charleston puis le jazz, en contribuant à la naissance des cabarets, le jazz en France s’est nourri de nombreux allers-retours entre les musiciens américains et français. Une histoire d’amour est née qui a fait se rencontrer tous les styles de jazz depuis le swing jusqu’au free.Le jazz français a développé très vite une identité propre en la personne de Django Reinhardt, inventeur du jazz manouche. Des décennies plus tard, des personnalités comme Didier Lockwood, Michel Petrucciani ou Richard Galliano apportèrent un renouveau avec la création de standards.Foisonnant, le jazz français a toujours le vent en poupe comme le montre la scène actuelle, nourrie des influences de ses aînés mais aussi du rock, de la pop, de l’électro, des musiques du monde et de la musique classique. Toujours en quête d’inventivité, il témoigne d’une inlassable énergie.Le collectif jazz des bibliothèques de la Ville de Paris vous présentera toutes les facettes du jazz français à travers quelques figures, lieux emblématiques et sources d’inspiration de ce courant musical détonnant.

Cette présentation sera déclinée en cinq parties :

– À Saint-Germain-des-Prés

– Le renouveau (1960-1990)

– Le jazz métissé

– Le jazz rock

Bibliothèque Buffon 15 Bis rue Buffon 75005 Paris Contact : https://bibliotheques.paris.fr/ 01 55 43 25 25

