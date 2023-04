Escale Musicale : Le Jazz français Bibliothèque André Malraux Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Escale Musicale : Le Jazz français Bibliothèque André Malraux, 12 mai 2023, Paris. Le vendredi 12 mai 2023

de 18h00 à 19h00

.Tout public. A partir de 15 ans. Jusqu’à 90 ans. gratuit

Le collectif jazz des bibliothèque de la ville de Paris présente le jazz en France. Le collectif jazz des bibliothèques de la ville de Paris vous présente toutes les facettes du jazz français à travers quelques figures , lieux emblématiques et sources d’inspiration de ce courant musical détonnant. Bibliothèque André Malraux 112 rue de Rennes 75006 Paris Contact : 01 45 44 53 85 bibliotheque.andre-malraux@paris.fr

