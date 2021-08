Paris Institut du monde arabe Paris Escale Musicale Institut du monde arabe Paris Catégorie d’évènement: Paris

Escale Musicale Institut du monde arabe, 18 septembre 2021, Paris. Escale Musicale

Institut du monde arabe, le samedi 18 septembre à 17:00

Une escale musicale est proposée dans le musée pour découvrir, de manière vivante, avec des musiciens passionnés, les musiques arabes dans les yeux des autres musiques. L’occasion d’entendre de quelle manière les autres musiques se sont saisies des musiques arabes et comment d’autres traditions musicales les interprètent.

Gratuit sur réservation

Les musiques arabes vues par les musiques urbaines électrifiées. Institut du monde arabe 1 rue des Fossés Saint-Bernard 75005 Paris Paris Paris 5e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Institut du monde arabe Adresse 1 rue des Fossés Saint-Bernard 75005 Paris Ville Paris lieuville Institut du monde arabe Paris