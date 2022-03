Escale musicale au Portugal Bibliothèque Amélie Paris Catégories d’évènement: île de France

Escale musicale au Portugal Bibliothèque Amélie, 1 juin 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 01 juin 2022

de 19h00 à 20h00

gratuit

Voyagez au Portugal avec une nouvelle Escale musicale proposée par les bibliothécaires de la Ville de Paris. A l’occasion de la saison culturelle France-Portugal, nous vous invitons à découvrir les musiques portugaises, en parcourant les collections des bibliothèques de la Ville de Paris. Au programme, écoutes et lectures autour des musiques traditionnelles, classique ou baroque. Bibliothèque Amélie 164 rue de Grenelle Paris 75007

Contact : 01 47 05 89 66 bibliotheque.amelie@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-amelie-1692 https://www.facebook.com/Bibliotheque.Amelie7 Littérature;Musique

