Vendée

Place de l'Hôtel de ville, le vendredi 1 avril à 18:00

Le Printemps du Livre donne la parole au célèbre auteur, Vladimir Fédorovski ! Célèbre pour ses nombreux ouvrages sur la Russie et l’Ukraine, il sera l’invité de la première Escale littéraire sur le thème : « Ukraine-Russie : une vision littéraire du conflit ». Il est aussi l’écrivain d’origine russo ukrainienne le plus édité en France. Ainsi, il décryptera son dernier ouvrage, « Poutine et l’Ukraine : Les faces cachées ». Afin de ne pas manquer cet évènement riche en émotions, rendez-vous sous le chapiteau, place de l’hôtel de ville à Montaigu, vendredi 1er avril à 18h00. Venez assister à la première escale littéraire à l’occasion du Printemps du Livre le vendredi 1er avril à 18h00, place de l’Hôtel de Ville à Montaigu Place de l’Hôtel de ville 85600 MONTAIGU-VENDEE Montaigu Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-01T18:00:00 2022-04-01T20:00:00

