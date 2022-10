Escale japonaise : Projection d’un court-métrage d’animation japonaise Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre Catégories d’évènement: Bagnères-de-Bigorre

Entrée libre dans la limite des places disponibles Le programme complet est à retrouver sur notre site : https://bagneres-de-bigorre-pom.c3rb.org/animations/au-programme/164-escale-japonaise-du-15-octobre-au-24-decembre-a-la-mediatheque La médiathèque Simone Veil organise chaque année un évènement culturel en présentant une littérature et une culture du monde. Cette année le Japon est à l’honneur à la Médiathèque mais aussi en Occitanie puisque nous avons le plaisir de nous inscrire dans la première édition de la « Semaine du Japon en Occitanie » qui se déroulera du 25 novembre au 02 décembre 2022 sur l’intégralité du territoire de l’Occitanie. Projection d’un court-métrage d’animation japonaise pour enfants https://bagneres-de-bigorre-pom.c3rb.org/animations/au-programme/164-escale-japonaise-du-15-octobre-au-24-decembre-a-la-mediatheque Médiathèque Simone Veil BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

