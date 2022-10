Escale japonaise :- Projection du film documentaire « Akeji, le souffle de la montagne » Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre Catégories d’évènement: Bagnères-de-Bigorre

2022-11-29 18:30:00

Durée : 1h12

Entrée libre dans la limite des places disponibles Le programme complet est à retrouver sur notre site : https://bagneres-de-bigorre-pom.c3rb.org/animations/au-programme/164-escale-japonaise-du-15-octobre-au-24-decembre-a-la-mediatheque La médiathèque Simone Veil organise chaque année un évènement culturel en présentant une littérature et une culture du monde. Cette année le Japon est à l’honneur à la Médiathèque mais aussi en Occitanie puisque nous avons le plaisir de nous inscrire dans la première édition de la « Semaine du Japon en Occitanie » qui se déroulera du 25 novembre au 02 décembre 2022 sur l’intégralité du territoire de l’Occitanie. Dans le cadre du Mois du Film documentaire.

Documentaire de Mélanie Schaan et Corentin Leconte (France, 2018). Prix du meilleur essai cinématographique au FIFA ‘Festival International du Film sur l’Art de Montréal). Résumé : Dans la vallée cachée d’Himuro, Akeji et Asako vivent à l’écart du monde. Descendant de samouraïs, Akeji a été initié à la Voie de la calligraphie. Saison après saison, il s’adonne à la peinture. Le cycle de la nature semble immuable. Pourtant, le temps se fissure… Hall de la médiathèque Simone Veil BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

