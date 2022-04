ESCALE GOURMANDE Vendres, 20 juillet 2022, Vendres.

ESCALE GOURMANDE Vendres

2022-07-20 19:00:00 – 2022-07-20

Vendres Hérault Vendres

Ces passionnés vous raconteront l’art de leur terroir. De quoi régaler les papilles et ramener de délicieux produits du terroir et souvenir à la maison.

Vous profiterez de ce petit coin de paradis pour savourer ce moment de tranquillité au grand air, en famille ou entre amis, et si vous le souhaitez, vous pourrez vous restaurer sur place.

Une animation musicale sera assurée par DJ JZF et DJ Supercheri du collectif Biterrois « Wazg’n Events » avec une sélection de disques éclectiques à partir de 19hOO .

Des balades en ânes offertes par votre office de tourisme raviront les plus petits !

Dans un cadre naturel et préservé artisans et producteurs locaux vous feront découvrir leurs passions et leurs produits : coquillages, vins, huiles d’olives et autres produits dérivés, miels, confitures, fromages, couture zéro déchets, savons, objets de décoration…

tourisme@ladomitienne.com +33 4 67 32 88 77 https://www.tourismeendomitienne.com/

