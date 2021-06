Saint-Malo Saint-Malo Ille-et-Vilaine, Saint-Malo Escale et visite du galion « Galeon Andalucia » Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Malo

Escale et visite du galion « Galeon Andalucia » Saint-Malo, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Saint-Malo. Escale et visite du galion « Galeon Andalucia » 2021-07-06 10:00:00 – 2021-07-18 20:00:00 Devant les remparts Bassin Vauban

Saint-Malo Ille-et-Vilaine Le « Galeon Andalucia » est une fidèle réplique des galions espagnols du XVIème siècle qui ont découvert et établi les routes maritimes entre l’Espagne, l’Amérique et les îles Philippines et formés la ‘Flotte des Indes’. Véritable musée flottant mais aussi bateau pirate, le galion revient en France après avoir navigué depuis 2009 à travers le monde et beaucoup aux Etats-Unis. Quelques chiffres du bateau :

– 3 mâts, 7 voiles (930 m²),

– 6 ponts visiter (+ de 315 m² utiles),

– longueur hors tout 47,75 m,

– longueur de coque 32,83 m,

– largeur 10 mètres,

– tirant d’eau 3 m,

– tirant d’air 37 m. Organisé par les Amis de la Fondation ‘Nao Victoria’ de Séville Vente des billets au bateau et de préférence sur le site internet suivant pour éviter trop d’attente :

