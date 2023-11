Cet évènement est passé Parlons emploi franc Escale et Habitat Blois Catégories d’Évènement: Blois

Loir-et-Cher Parlons emploi franc Escale et Habitat Blois, 21 novembre 2023, Blois. Parlons emploi franc Mardi 21 novembre, 09h00 Escale et Habitat Sur invitation par les conseillers Pôle emploi ou le chargé de mission Cap emploi Unne matinée de sensibilisation des personnes reconnues travailleurs handicapées habitant le territoire quartier prioritaire de la Ville de Blois, au dispositif emploi franc. Porteurs : Pôle emploi Blois Gare et Cap emploi41

Partenaires : Escale et Habitat 37 Escale et Habitat 37 rue Pierre et Marie Curie 41000 Blois Blois 41000 Nord Loir-et-Cher Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-21T09:00:00+01:00 – 2023-11-21T12:00:00+01:00

2023-11-21T09:00:00+01:00 – 2023-11-21T12:00:00+01:00 emploi franc handicap Détails Catégories d’Évènement: Blois, Loir-et-Cher Autres Lieu Escale et Habitat Adresse 37 rue Pierre et Marie Curie 41000 Blois Ville Blois Departement Loir-et-Cher Lieu Ville Escale et Habitat Blois latitude longitude 47.596076;1.317552

Escale et Habitat Blois Loir-et-Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blois/