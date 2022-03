ESCALE – ÉPOUVANTAIL Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

ESCALE – ÉPOUVANTAIL Le Mans, 13 mars 2022, Le Mans. ESCALE – ÉPOUVANTAIL Route de Changé Abbaye Royale de l’Epau Le Mans

2022-03-13 – 2022-03-13 Route de Changé Abbaye Royale de l’Epau

Le Mans Sarthe EUR 2 Guidés par la cheffe de culture, participez à la réalisation d’un épouvantail qui prendra place au sein du jardin permacole de l’Abbaye Royale de l’Épau.

A partir de 7 ans.

Réservation obligatoire, nombre de places limité

02.43.84.22.29 | epau.accueil@sarthe.fr

Tarif > Droit d’entrée à l’abbaye + supplément de 2,00€ Route de Changé Abbaye Royale de l’Epau Le Mans

